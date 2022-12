L’avvocato Grassani | «Vi spiego cosa rischia la Juventus con l’inchiesta plusvalenze»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Mattia, titolare dello studiodi Bologna, è uno dei legali più esperti in diritto sportivo. Oggi in un’intervista al Messaggero spiegaladal punto di vista della giustizia sportiva condi Torino.dice che si tratta di uno scenario «senza precedenti, anche perché riguarda la squadra più titolata che è già uscita con le ossa rotte nel 2006 da un altro procedimento. Le dimissioni in blocco di tutto il Cda ci ripropongono l’azzeramento che ci fu per Calciopoli, un modo per attutire le possibili conseguenze». Riguardo la giustizia sportiva, si è parlato di ammende e penalizzazioni. Ma secondo«se le operazioni, non marginali, ...