(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’Atalanta fa tre su quattrodi finale di Qatar 2022: dopo Koopmeiners e De Roon con l’Olanda, anche Mariocon la suasi unisce al gruppo, a cui manca soltanto Joakim Maehle,to con la sua Danimarca. Decisivo per il passaggio del turno è stato il pareggio per 0-0 ottenuto nella sfida all’ultima partita del gruppo F contro il, che ha permesso alla squadra capitanata dall’asso del Real Madrid Luca Modric di mantenere il secondo posto. Perin campo mezzora: è entrato al 64?, giocando ancora da esterno d’attacco sulla destra, poco protagonista nelle scarse trame della, più impegnata a difendersi dalle offensive dele da quelle in particolar di Romelu Lukaku: l’attaccante ...

TABELLINO(4 - 3 - 3) : Livakovic 5.5; Juranovic 6, Lovren 6.5, Gvardiol 7, Sosa 4.5; Modric 6.5, Brozovic 6, Kovacic 6 (46' st Majer sv); Kramaric 5.5 (19' st5.5), Livaja 5.5 (19' ......pagelle e il tabellino di- Belgio: Livakovic 6; Juranovic 5.5, Lovren 6, Gvardiol 7.5, Sosa 6.5; Modric 6.5, Brozovic 6.5, Kovacic 6.5 (45+2 st Majer sv); Kramaric 6 (19 st5. La Croazia di Pasalic elimina il Belgio e vola agli ottavi del Mondiale La formazione allenata da Zlatko Dalic passa come seconda alle spalle del Marocco Passa agli ottavi la Croazia grazie ad un pareggio a reti bianche maturato al Bin Ali di Al Rayyan. In campo anche Mar ...94' - FINISCE QUI! Zero a zero tra Belgio e Croazia. Lukaku eliminato, Brozovic vola agli ottavi. 92' - Gvardiol anticipa Lukaku a un passo dalla porta! La Croazia è ...