Da The Whale al Leone d' Oro 2022 | ecco il ricco listino 2023 di I Wonder Pictures

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dall'attesissimo Theal vincitore deld'OroAll the beauty and the bloodshed, fino a Isabelle Huppert e l'animazione: scopriamo insieme ildi I. Il primo semestre delsi prospetta molto interessante edi sorprese anche per I, che come sempre ci porta titoli provenienti dai festival di tutto il mondo. In sala arriveranno presto titoli attesissimi come The, il grande ritorno di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, il vincitore del Festival di VeneziaAll the beauty and the bloodshed, ma anche il nuovo Ernest e Celestine, l'italiano Piano piano e La Syndicaliste con Isabelle Huppert. ...

