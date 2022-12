Covid Lazio | oggi 3 185 casi e 7 morti Mappa dei contagi e bollettino dell' 1 dicembre

Flessione dei casi: - 5% rispetto alla scorsa settimana. Incidenza a 364 contagi ogni 100mila abitanti e Rt pari a 1. Peggiora la situazione dei ricoveri negli ...... chi era il protagonista del doodle di oggi Ultime notizie Varie, i sintomi delle nuove varianti 1 Dicembre Sport, ora è il Real Madrid in pole per Milinkovic - Savic 1 Dicembre Musica '...Una raffica di sanzioni (nel complesso quasi 2 milioni di euro) che scattano da oggi per chi era tenuto a vaccinarsi contro il Covid e non l’ha fatto. Infatti, sono scaduti i 180 giorni stabiliti per ...Flessione dei casi: -5% rispetto alla scorsa settimana. Incidenza a 364 contagi ogni 100mila abitanti e Rt pari a 1. Peggiora la situazione dei ricoveri negli ospedali ...