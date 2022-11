Kim Kardashian e Kanye West divorziano ufficialmente

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ebbene, dopo sette anni di matrimonio e ben due anni di stallo legale, i “Kimye” non esistono più: la celebre coppia Kimhadivorziato. Kim: il divorzio ufficiale dei Kimye Kim, nel 2020 – Photo Credits Rich FurySembrerebbe dunque, secondo TMZ, che la celebre coppia avrebbe deciso di porre fine al proprio matrimonio, durato sette anni, dopo uno ritardo legale di circa due anni (in gran parte dovuto ad una mancata collaborazione da parte di). Ma cos’altro sappiamo? Secondo le fonti, si preannuncia perun conto salato, infatti dovrà pagare a Kim 200 mila dollari ...

Sky Tg24

e Kanye West hanno divorziato: da lui un assegno mensile di 200mila dollari per i figli L'ex coppia ha la custodia congiunta dei quattro figli. Il rapper sarà anche responsabile della ...e hanno finalmente raggiunto un accordo sul divorzio dopo un matrimonio di 8 anni e quattrofigli. Lo scorso 29 novembre la star dei reality e il rapper hanno depositato al tribunale di ... Kim Kardashian, il look total pink ispirato a Barbie FOTO