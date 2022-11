Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno | Lorenzo Insigne ospite speciale

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilè ritornato ad allenarsi ain mattinata,per domani è prevista la partenza per la Turchia. Ecco il report ufficiale del club : Mattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center. Il gruppo si èstamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Nel corso della mattinata c’è stata inoltre la gradita visita diche si è intrattenuto con il mister e la squadra.