Basket | Nba Doncic straripante | Dallas batte Golden State in volata

Lo sloveno realizza 41 punti, vittorie anche per New York e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) - Un Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular - season dell'NBA. Il fuoriclasse sloveno, a referto da top - scorer con un bottino di 41 punti, permette ai Mavericks di superare in volata per 116 - 113 i Golden State Warriors, ai quali non bastano i 32 punti. Un eccellente Devin Booker trascina Phoenix (14 - 6) al successo in trasferta contro Sacramento (10 - 9) per 122 - 117. Kings e Suns danno vita a un match combattuto e divertente. Sul parquet dell' American Airlines Center di Dallas, il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e con ben 41 punti a referto non solo vince il mismatch contro Steph Curry.