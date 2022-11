Achille Lauro annuncia ”Achille Lauro Unplugged” | due imperdibili eventi a teatro nel 2023

presenta 'Unplugged', due eventi esclusivi a teatro. L'artista torna a inizio anno in una nuova veste intima ed essenziale il 22 gennaio all'Auditorium Parco della Musica ...Una ballad intima e sincera,è uscito con nuovo singolo 'Che sarà'. 'Non esiste pace per quelli come noi' canta l'eclettico e creativo artista, nel singolo che segna il suo ritorno. 'Le canzoni è un po' come se si ...A pochi giorni dalla release dell’ultimo singolo "Che sarà" (Elektra Records/Warner Music Italy), Achille Lauro ha annunciato ...Intanto è fuori su YouTube il videoclip di Che sarà girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico.