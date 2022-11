Reddito di cittadinanza | ' furbetto' si dichiara disoccupato ma lavora in nero come skipper sulle barche a vela a noleggio

Percepiva ildiindebitamente, mentre lavorava come skipper in nero su barche a vela a noleggio. La truffa è stata scoperta dalla guardia di finanza , che ha segnalato l'uomo all' Inps per l'...... abbiamo detto che va ripristinata Italia sicura , abbiamo fatto un'analisi della situazione del Pnrr , e chiesto di riproporre ildicome Rei . Su molte di queste cose abbiamo ...Le Regioni del sud potrebbero entrare in recessione nel 2023, con un arretramento del Pil dello 0,4 per cento (contro una crescita dello 0,8 per cento del Centro-nord) e mezzo milione di poveri in più ...Dal gennaio scorso percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza mentre svolgeva in nero l'attività di skipper su barche a vela a noleggio. Gli accertamenti della Sezione Operativa Navale della ...