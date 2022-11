Mondiali | Olanda prima del gruppo A poi il Senegal che batte l’Ecuador e si qualifica

Nella terza e utima giornata del girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'contro il Qatar (già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a disposizione due risultati su tre mentre per il Senegal è obbligatorio vincere. , aveva pronosticato il ...Gli orange segnano un gol per tempo e volano agli ottavi con Gakpo e de Jong. Il Qatar chiude a zero ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Olanda e Senegal si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. La formazione oranje ha superato i padroni di casa del Qatar 2-0 conquistando la testa del ...Olanda e Senegal si qualificano agli ottavi di finali dei Mondiali in Qatar Ecuador-Senegal: 1-2 Olanda-Qatar: 2-0 In classifica Olanda a 7 punti, Senegal a 6, Ecuador a 4 e ultimi i padroni di casa ...