Lazio | Lazzari | ' Il mio segreto è Sarri Ora sono terzino | ma in Nazionale'

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA - Manuelfesteggia 29 anni. La, i compagni, i tifosi lo festeggiano sui social con una marea di auguri. Lui ringrazia e non vede l'ora di tornare in campo. L'infortunio è alle ...

ROMA - Manuelfesteggia 29 anni. La, i compagni, i tifosi lo festeggiano sui social con una marea di auguri. Lui ringrazia e non vede l'ora di tornare in campo. L'infortunio è alle spalle, alla ...FORMELLO - Il centro sportivo dellasta per riaprire i battenti per la prima squadra. Maurizio Sarri ha fissato la ripresa degli ... Capitolo infermeria:, Zaccagni, Patric e Immobile sono ...Il terzino biancoceleste: 'Ho risolto tutto con soli due incontri' ROMA (ITALPRESS) - 'Alla Lazio sto veramente bene. È il quarto anno che sono ...“Il calendario compresso a causa del mondiale è stato molto probante sia dal punto fisico e soprattutto da quello mentale. A gennaio dopo una sosta così lunga sarà difficile per tutti ripartire. Per ...