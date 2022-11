Gf Vip 7 | dopo lo scontro con Sonia Bruganelli in diretta Oriana Marzoli si sfoga | “Vaffanc*lo | non ci sto a questo!”

(Di martedì 29 novembre 2022) Ieri sera, nel corso della diciannovesima puntata del Gf Vip 7, c’è stato unopiuttosto acceso tra l’influencer spagnolae l’opinionista. L’oggetto del contendere è stato, ancora una volta, Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito di non sentirsi più legato ad, la quale ha recriminato all’hair stylist di essersi comportato male nei suoi confronti e di aver sminuito quello che c’è stato tra loro. Sulla questione è intervenuta, attaccando duramente laper le sue reazioni considerate da lei eccessive: Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme. Perché sinceramente preferivoquando faceva la donna tutta d’un pezzo. Adesso vederla che elemosina amore mi fa ...

l'ultima puntata del Grande Fratello, nel salottino della casa più spiata d'Italia è andato in scena uno strano momento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro . La concorrente di origine ...Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro il GF, che ha dato la possibilità a Ginevra Lamborghini di tornare all'interno del programmala sua squalifica (cosa che non era stata concessa a lui). Stefano Bettarini contro il GFAncora una ...Puntata al vetriolo tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Durante la puntata di lunedì 28 novembre si accendono gli animi tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip in evidente ...Dopo lo scontro tra Antonino e Oriana, Giulia Salemi si è schierata dalla parte della concorrente ed è stata attaccata da Sonia Bruganelli ...