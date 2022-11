Duren-Perugia oggi in tv | Champions League volley | orario | dove vederla | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022)martedì 29 novembre (ore 19.00) si gioca, match valido per la fase a gironi della2022-2023 dimaschile. I Blocks Devils partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare questa rognosa trasferta in Germania. La corazzata umbra è imbattuta in questa stagione: dieci partite vinte in SuperLega (vanta un margine di ben 13 punti sulla più immediata inseguitrice), due successi nelle prime due uscite ine la conquista della Supercoppa Italiana. I ragazzi di coach Andrea Anastasi si presenteranno da leader della Pool E dopo aver liquidato Lubiana e Ziraat Bankasi Ankara nelle ultime settimane. I rossoneri inseguono il terzo sigillo consecutivo, per ...