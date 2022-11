Unicredit rilancia la sua Fondazione | focus su giovani e istruzione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In linea con l’approccio adottato negli ultimi 19 anni, che consiste nel sostenere progetti di rilievo con un impatto sociale significativo e un profilo innovativo,hato la suacon un nuovo Purpose e un nuovo team di governance.“La, che fa proprio il Purpose di Gruppo di offrire alle comunità in cui opera le leve per il progresso, mira a sprigionare il potenziale delle nuove generazioni in Europa – si legge in una nota -. Tenere fede a questo impegno vuol dire mettere a disposizione deieuropei pari opportunità die dare loro il sostegno di cui hanno bisogno per farsi strada nel mondo accademico e professionale, attività che rappresentano inoltre una leva importante per la realizzazione della strategia ...