Calciomercato.com

Marioanalizza sul Corriere della Sera la partita del Mondiale , con un occhio critico ... L'uomo che ha cambiato la gara è stato Fernandez per dinamismo, ordine e cattiveria, più un...Commenta per primo, è partito il Mondiale e sono scese in campo due big, Olanda e Inghilterra. Cos'hai colto ... Ha uncampione come Cristiano Ronaldo e un fuoriclasse come Leao: lo so, ... Sconcerti a CM: 'Grande difesa e fantasia diffusa, il Brasile è la più forte. Messi non sarà mai un capopolo, vi dico dove sarebbe arrivata l'Italia' Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Alcuni grandi campioni stanno deludendo. Che ne pensa "E' un Mondiale che per adesso ...Mario Sconcerti, sulle pagine odierne del Corriere della Sera, ha scritto un fondo per approfondire il Mondiale in Qatar, dopo Spagna-Germania di ieri sera. Eccone ...