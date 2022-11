LIVE Portogallo-Uruguay 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | che occasione per Bentancur!

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Esce tra le lacrime Nuno Mendes, entra Raphael Guerreiro 41? Problema fisico per Nuno Mendes che è sdraiato a centrocampo 39? Niente di fatto sulla punizione 38? Fallo di Ruben Neves al limite leggermente spostato sulla destra su Varela. Ammonito il portoghese. Punizione pericolosa per l’38? Cross dalla tre quarti destra, Ronaldo controlla di petto ma è sbilanciato per concludere a rete.pericoloso 36? Ancora la percussione di Bentancur che tocca sulla sinistra e va a raccogliere il cross ma la sua conclusione è debole. Ancora pericoloso Bentancur 35? Torna a tessere la tela ilma ancora una volta con la conclusione di Joao Felix non è pericolosa 33? CHEPER L’!! Bentancur ...

LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Uruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Il match, in programma allo stadio Lusail di Al Daayen alle ore 20, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming. Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Ca ...(4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Ruben Neves; Bernard ...