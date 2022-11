Roma | turista derubato del cellulare | 50 euro per riaverlo - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo averlo urtato gli hanno abilmente sfilato il telefonino dai pantaloni e poi gli hanno chiesto il riscatto per la restituzione. In arresto 23enne senza fissa dimora con ...

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione diPiazza Dante su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, hanno arrestato un cittadino libico di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, gravemente indiziato del reato di ...Dopo averlo urtato gli hanno abilmente sfilato il telefonino dai pantaloni e poi gli hanno chiesto il riscatto per la restituzione. In arresto 23enne senza fissa dimora con precedenti ...La vittima ha chiamato i carabinieri facendoli così risalire all'autore del furto. Denunciata anche un'altra persona ...