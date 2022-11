Pensioni | dalle rivalutazioni soft in Manovra tagli di spesa fino a 2 | 5 miliardi

L'aumento delleminime, oggi modesto. L'incremento del 100% della maggiorazione ... Èmigliaia di voci di spesa che il Governo Meloni potrà ricostruire giorno dopo giorno un efficace ...Assegno unico e, cosa cambia A titolo esemplificativo, non può essere di certo l'Avvocato ... non è riuscito a sbloccare i colli di bottiglia nel flusso delle risorseamministrazioni ...Di seguito ripoprtiamo il Comunicato Stampa ricevuto redatto da Carmelo Satta, Presidente Nazionale Fe.N.A.P.I. , Federazione Nazionale autonoma piccoli imprenditori, in cui si evidenzia come la Legge ...La stretta sull’indicizzazione produce nei calcoli del governo un risparmio di spesa intorno ai 2,5 miliardi sul 2023. L’apporto delle pensioni comunque è solo un tassello nel mosaico delle coperture ...