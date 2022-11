Lucas Hernandez | il retroscena | ha pensato al ritiro dopo l’infortunio Ma la madre…

Deschamps è uno sfortunato di talento perch ha pescato Theodalla panchina per sostituire il fratello(chissà perch considerato migliore) e perch le mamme francesi hanno sfornato ...... l'esperto Varane per Konaté e Theo Hernández che sostituisce il fratello, che ha terminato ... su assist da sinistra dell'ottimo Theo. Secondo assist in due partite per il terzino del ...L'infortunio del fratello Lucas ha spianato la strada a Theo Hernandez: assist sia contro l'Australia che la Danimarca per il milanista.Jeff Hernandez, ex calciatore, nel 2004 sparì e i figli — ora ai Mondiali con la Francia — non lo amano. Ora rivela: «È stata la madre a impedirgli di vederli, chiedendogli anche dei soldi per farlo» ...