Il giardino di Natale | pattinaggio e appuntamenti tra i monasteri di Sant’Agata e del Carmine

(Di domenica 27 novembre 2022) Bergamo. Proseguono per il secondo anno consecutivo le attività culturali congiunte organizzate dalla Cooperativa Città Alta e dal Teatro tascabile di Bergamo per i duedi S. Agata e del. Il progetto, composito e per certe parti autonomamente articolato, intende offrire una possibile prospettiva unitaria di questa vasta area della Città Alta, quasi un “quartiere dentro il quartiere”, in modo che le ipotesi del Piano speciale per la valorizzazione strategica e lo sviluppo culturale dele didel 2012 vengano via via pienamente attuate. Tre le differenti attività che si intrecceranno, variamente mescolandosi, durante l’inverno 2022 – 2023. Due sono ormai consolidate: “Il teatro è servito”, la rassegna teatrale per bambini e ragazzi che quest’anno si svolgerà sia nella Sala civica di ...