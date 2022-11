Costa Rica | Suarez | «Siamo tornati quello che siamo sempre stati»

(Di domenica 27 novembre 2022) Luis, ct della, ha parlato dopo il successo sul Giappone: le dichiarazioni del tecnico Luisha parlato ad Am Prensa dopo la vittoria dellasul Giappone a Qatar 2022. LE PAROLE – «La cosa più importante era vincere ed è successo, la squadra è tornata quella che èstata. Abbiamo battuto il Giappone e posancora sognare. Abbiamo difeso bene e abbiamo cercato di ripartire sfruttando ogni possibile occasione che abbiamo avuto in attacco. Nonostante questo dobbiamo fare meglio in avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Luis Suarez, ct della, ha parlato dopo il successo sul Giappone: le dichiarazioni del tecnico Luis Suarez ha parlato ad Am Prensa dopo la vittoria dellasul Giappone a Qatar 2022. LE PAROLE - "La cosa ...Commenta per primo Dopo la vittoria contro il Giappone, il ct della, Fernando Suare z, ha commentato la prestazione: 'La cosa più importante era vincere ed è successo, la squadra è tornata quella che è sempre stata. Abbiamo battuto il Giappone e possiamo ...Pronto riscatto del Costa Rica ai Mondiali in Qatar. Dopo il pesante 0-7 contro la Spagna, i Ticos hanno battuto per 1-0 a sorpresa il Giappone nella seconda ...E' Keysher Fuller a chiudere la partita, all'80' il risultato diventa 0-1 e rimette in gioco i centro-americani nella speranza di qualificazione agli ottavi ...