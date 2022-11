Atletica | Maratona Firenze Doppietta etiope con Kebebe e Baysa

Presidente, com'è andato il 2022 per la ToscanaEmpoli Da un punto di vista sportivo, ... nei 10 km su strada e nella mezzajuniores. Per altre due volte siamo andati vicinissimi ad ...Viktoria domani non guarderà il cronometro: "Correre laper la pace - dice - , come ho fatto a Roma, Boston e ora a Firenze, significa dire che la strada è lunga a faticosa, c'è da soffrire, ...Per Kebebe secondo crono di sempre della corsa a soli 5' dal record FIRENZE (ITALPRESS) - Doppietta etiope alla Firenze Marathon 2022. A vincere ...Doppietta etiope alla 38esima Firenze Marathon in un’edizione tra le più veloci di sempre. A conquistare il successo tra gli uomini è Fikadu Debele Kebede con il tempo di 2h08:45 sul traguardo in piaz ...