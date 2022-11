Serie A Femminile | la Roma batte il Pomigliano e si conferma al primo posto

(Di sabato 26 novembre 2022) Nel match andato in scena alle 14.30, laha battuto ilin casa per 2-0 ed è rimasta alNel match andato in scena alle 14.30, laha battuto 2-0 ilgrazie alle reti di Serturini neltempo e di Giacinti nel secondo. Le giallorosse di mister Spugna sino dunque ala ben 7 punti sulla Juventus (seconda) che però ha una partita in meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel match andato in scena alle 14.30, la Romaha battuto il Pomigliano in casa per 2 - 0 ed è rimasta al primo posto Nel match andato in scena alle 14.30, la Romaha battuto 2 - 0 il Pomigliano grazie alle reti di Serturini nel primo tempo e di Giacinti nel secondo. Le giallorosse di ......00 Cipro - Bulgaria 0 - 2 19:00 Gibilterra - Liechtenstein 2 - 0 Visualizza Amichevoli BASKET -A2 20:00 Mantova - Chieti 82 - 76 20:30 Latina - Torino 87 - 77 VOLLEY -A120:30 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il tecnico della squadra femminile bianconera ha parlato alla vigilia della sfida con il Como: "Le ragazze non mi invitano a cena A loro basta vedermi in allenamento..." ...