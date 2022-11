Napoli Magica | Marco D’Amore presenta il suo film al 40º Torino Film Festival

(Di sabato 26 novembre 2022)hato al 40ºilda lui scritto ed interpretato: la pellicola arriverà in sala a dicembre come evento specialeto sabato 26 novembre, nel corso della 40ª edizione del, il nuovodiretto e interpretato daevento speciale al cinema il 5, 6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution.è unSky Original, ...

Stavolta la formulaci condanna, anche perché l'Italia è costretta a sostituire uno dei due ... la cui ultima apparizione risale alla finale tutta italiana dicon Musetti. Era venuto solo ...La nostra recensione dipresentato al Torino Film Festival e al cinema il 5/6/7 dicembre Spesso, essere troppo innamorati, vicini al soggetto del proprio racconto non è un segnale positivo, perché si rischia di ...Svestiti i panni del Ciro della serie Gomorra, D’Amore ritorna dietro e davanti la macchina da presa girando per le strade con l’intenzione di realizzare un documentario sulla Napoli magica, chiedendo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...