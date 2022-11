Panorama

...la tariffa puntuale per la raccolta differenziata E' programmato per giovedì 17 novembre nell'... L'Oltresempione 5 è la seconda zona della città in cuila Tariffa Puntuale: a fare da ...Processo "Maschera" , ben 57 parti civili in. Almeno quelle contate dai cronisti presenti in, tra coloro che già avevano ufficializzato la loro posizione e quelle che ieri ne hanno espresso l'intenzione. Un processo che vede imputati - tra persone e società - più di quaranta soggetti ... Decolla l'Aula volante del Politecnico di Milano Chi entra in Italia non lo decidono gli scafisti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi fa il punto in Senato sull'emergenza migranti e ...