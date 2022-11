L’Isola dei Famosi ritorna in onda con Ilary Blasi | i nomi dei primi concorrenti 

Leggi su sologossip

(Di venerdì 25 novembre 2022)deista per fare il suo ritorno con alla conduzione: ecco svelati ideiconcorrenti Era indubbio il suo ritorno in tv, ma sappiamo ormai per certo chetornerà alla conduzione della nuova edizione deldei. La stagione televisiva prosegue in questo momento con la messa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.