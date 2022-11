Nuoto | Margherita Panziera | “Parigi 2024 | poi mi ritiro Ho un obiettivo per i Mondiali E la 4×100 mista…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il biglietto per Melbourne e iin corta lo aveva già staccato di diritto agli Europei di Roma vincendo (in lunga) il titolo nei suoi 100 e 200 dorso. E, anche se la vasca da 25 metri non è il suo habitat naturale,è tra le punte di diamante della Nazionale azzurra che dal 13 al 18 dicembre sarà impegnata in Australia per la rassegna iridata. Per la 27enne nuotatrice di Montebelluna, tesserata per Fiamme Oro e Circolo Canottieri Aniene, sono gli ultimi giorni di allenamento per rifinire la preparazione con il suo tecnico Gianluca Belfiore, prima della partenza per i. Con l’orizzonte verso, passando per la laurea magistrale…, come è partita la stagione? “È stato un inizio soft e ...