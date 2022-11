God of War Ragnarok | vendite incredibili per il titolo di Sony

ofRagnarok per PS4 e PS5 ha venduto 5,1 milioni di copie in una settimana dal lancio, diventando il videogioco pubblicato da Sony che ha venduto di più nello stesso periodo tra tutti quelli ......we see the sun and can stand before the face of. Today, I want to continue with you our thoughts on how we can take care of the future today. How to see a high goal even in the midst of. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ora che God of War Ragnarok è finalmente uscito, i fan dell'acclamato franchise PlayStation possono scoprire quel che li attente oltre al Fimbulwinter norreno… Leggi ...