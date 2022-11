Venier regina degli ascolti | la rincorsa di Domenica In

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Grande "cambio di rotta" per “In” di Mara, che ha smentito ogni affermazione riguardo il "crollo" del programma. Infatti, anche nella giornata di20 Novembre, “In” ha raggiunto il vertice. Alto gradimento per il pubblico, che fa posizionare il programma dellain cima alla classifica dili. Anche su “DiPiùTV”, uno dei magazine in assoluto più letti dal pubblico, ha parlato del programma: difatti, nella rubrica del giornalista Giancarlo De Andreis si legge: “Ladi Mara". Dunque, ecco la notizia choc: chi aveva ipotizzato un crolloriguardo “In”, adesso deve fare i conti ...