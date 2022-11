Koopmeiners e De Roon | buona la prima Mondiale | esordio e vittoria dell’Olanda

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha (Qatar). Non poteva iniziare meglio ildi Teune di Marten De, i primi due atalantini a scendere in campo a Qatar 2022. La loro Olanda ha sofferto, ma conquistato ladel torneo contro il Senegal. I due titolari del centrocampo di Gasperini sono entrambi andati in campo da sostituti. Il primo a subentrare è stato, chiamato in causa al 79? con la partita sullo 0-0: esattamente 5 minuti dopo gli Oranje hanno trovato la rete del vantaggio. Con gli attacchi del Senegal nei minuti finali, il commissario tecnico Louis van Gaal si è affidato anche a De, subentrato nel 4° degli 8 minuti di recupero che hanno chiuso il match. Anche il numero 15 nerazzurro comunque ha portato bene, visto che dopo altri 5 minuti, a ...