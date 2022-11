In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all' anno

Tra questi il settore del, che sta attraversando una profonda trasformazione proprio grazie ... la nuova campagna di informazione lanciata da Philip Morris, che ha deciso di sostenere ...... conosciuto anche come delitto di Montecchia di Crosara , lo stesso che ha sconvolto l'... ma al momento dell'azione a Giorgio mancò il coraggio e il piano andò in. Anche il terzo tentativo ...ROMA (ITALPRESS) - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, ...17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria ...