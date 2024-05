Gdf Arezzo | inaugurata la nuova sede dell' associazione nazionale finanzieri d’Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Nella mattinata di ieri, ad, è statalaa locale Sezione, sita in Via Garibaldi nelle vicinanze del Comandoa Guardia di Finanza, intitolata all’Appuntato Francesco Meattini, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla presenzae massime Autorità cittadine, dei verticie Forze’Ordine, del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco e del PresidenteA.N.F.I. Generale di Corpo d’Armata (in congedo) Pietro Ciani, Medaglia d’Argento al Valor Militare. La cerimonia è ...

Questo pomeriggio, presso la Questura di Arezzo , è stata inaugurata la sala d’ascolto “Una stanza tutta per sé”, un progetto realizzato dal Soroptimist Club di Arezzo in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Soroptimist ...

I tesori della biblioteca città di Arezzo in mostra per ricordare Giorgio Vasari - I tesori della biblioteca città di arezzo in mostra per ricordare Giorgio Vasari - Vasari scrittore e artista immortale”, la mostra a cura della dottoressa Elisa Boffa che venerdì 3 maggio ha inaugurato “arezzo. La città di Vasari”, un programma di 10 esposizioni tra opere ...