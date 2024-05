Abodi non indietreggia Governo disponibile al dialogo ma non ci sarà mai una resa ai club Gazzetta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sullale parole del ministrosul tema dell’agenzia governativa che dovrebbe essere istituita per controllare i conti delle società sportive. Ieri in occasione della presentazione al Salone d’Onore del Coni del progetto “Interstellar Games” il ministro ha ribadito che “ilnon torna indietro, ma ascolta e concede tempo. E questo tempo potrebbe dar vita a tentativi di mediazione e eventuali ritocchi normativi“.: «L’esecutivo èalha fatto sapere che “l’esecutivo èalcol mondo dello sport, contrario all’autorità pensata dall’esecutivo, ma la concessione di tempo nonmai una “” aicalcistici“. «Non ...

Abodi: "Agenzia dei conti, non tutti hanno compreso un punto decisivo. E sull'autonomia della Lega A..." - abodi: "Agenzia dei conti, non tutti hanno compreso un punto decisivo. E sull'autonomia della Lega A..." - In vista dell'incontro con le varie componenti sportive, Andrea abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a margine della presentazione del progetto “Interstellar Games” al CONI.

Corsport - La A spaccata, vertice con Abodi - Corsport - La A spaccata, vertice con abodi - Su Corsport, la A spaccata, vertice con abodi. Non sarà un tavolo delle trattative. Quello ci sarebbe stato mesi fa se il governo avesse davvero voluto coinvolgere il calcio e lo sport ...

Inter, Juve, Milan e Roma scrivono a Casini: "Non c'è unanimità su tutto". Ma non è una sfiducia - Inter, Juve, Milan e Roma scrivono a Casini: "Non c'è unanimità su tutto". Ma non è una sfiducia - In vista dell'incontro di oggi con abodi, le quattro big hanno chiesto al presidente della Lega Serie A di precisare che non tutte le posizioni espresse rappresentano i 20 club. Il riferimento è al do ...