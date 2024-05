Ascolti TV | dati Auditel di ieri - mercoledì 8 maggio 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Una, nessuna, centomila in Arena ha totalizzato 3434 spettatori (25,75% di share). Il film Una famiglia vincente su Canale5 ha conquistato in media 1518 spettatori (share 10,69%). La puntata de La Pupa e il Secchione Show su Italia1 ha realizzato 588 spettatori (4,08%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 780 spettatori (3,98%) nel primo episodio e 857 (5,08%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1582 spettatori (9,98%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha ...

