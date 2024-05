Spiagge Libere e Concessioni | Ambientalisti in Azione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pescara - Otto associazioni ambientaliste, tra cui la StOrnitologica Abruzzese e la LIPU Abruzzo, hanno inviato una missiva agli enti e alle procure per bloccare le proroghe dellebalneari. La richiesta è chiara: piùe gare con criteri ambientali. La sentenza recente del Consiglio di Stato ha ribadito l'illegittimità delle proroghe dellemarittime oltre il 31 dicembre 2023 e ha sottolineato la necessità di procedure di gara pubblica per il loro riassegnamento. Tuttavia, diversi comuni abruzzesi hanno ignorato tali direttive, prorogando lefino al 2024 e oltre, in contrasto con le norme europee. L'Abruzzo, con una delle maggiori percentuali di costa sabbiosa assegnata in concessione per gli stabilimenti balneari, ha visto ...