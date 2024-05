Simulazione delle infezioni ospedaliere | in Aoup il primo corso con fluoresceina sodica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 – Proseguono a pieno ritmo le attività della Rete regionale per la formazione in, costituita da tre anni in Toscana e composta dai tredici Centri dipresenti nelle varie aziende sanitarie, con un ricco programma che vede al momento attivi 11 corsi per circa 200mila euro di investimento nell’ottica della sinergia, sia in termini di capacità formativa sia di ricerca scientifica, per svilupparne l’immagine all’esterno e acquisire finanziamenti utili a potenziarla. I temi di questi corsi organizzati sotto l’egida della rete regionale - che si sommano quindi alla mole dei tantissimi altri effettuati in autonomia dalle aziende sanitarie - variano dalla gestionesituazioni di emergenza-urgenza all’intervento tempestivo sul bambino critico alla prevenzione...