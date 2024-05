CONVOCATI Atalanta - la lista di Gasperini per la SEMIFINALE d’Europa League contro il Marsiglia

(Di giovedì 9 maggio 2024), ladiin vista della garail. Le scelte tra assenti e giocatori a rischio diffida L’ha diramato la suain vista della garail. Out Holm, Toloi e Kolasinac per infortunio.

scontro tra Lilli Gruber e Enrico Mentana . L'eccessiva durata del Tg La7 ha portato Gruber ad accusare il direttore di "incontinenza". Mentana , allora, ha puntato il dito contro i vertici di La7 che non hanno preso le distanze. Torna in auge ...

Camila Giorgi, il ritiro è un mistero: lei è sparita, i telefoni spenti. Il giallo dell'ultima foto su Instagram - Camila Giorgi, il ritiro è un mistero: lei è sparita, i telefoni spenti. Il giallo dell'ultima foto su Instagram - L'ultimo indizio social è una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram, che già negli ultimi tempi utilizzava poco per il tennis, poche ore prima ...

Elezioni regionali, si profila una corsa a 4. Ultimo sondaggio: Cirio 56% - Elezioni regionali, si profila una corsa a 4. Ultimo sondaggio: Cirio 56% - Candidature chiudono sabato, oggi ci sono Cirio, Pentener, Disabato e Frediani. Sondaggio DiBiMedia: Fdi 27%, Pd 21,6%, Lega 12,1%. Curiosità: con i voti 2022 per FdI eletti in ogni provincia, la Lega ...

I New York Knicks vanno sul 2-0 contro gli Indiana Pacers, decisivo Jalen Brunson con 29 punti - I New York Knicks vanno sul 2-0 contro gli Indiana Pacers, decisivo Jalen Brunson con 29 punti - BASKET, NBA - I New York Knicks si portano sul 2-0 nella serie delle semifinali di Conference piegando gli Indiana Pacers per 130-121 nonostante la lunga lista di infortunati e il -10 accusato ...