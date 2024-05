Codere ottiene certificazione G4 per impegno profuso in Gioco Responsabile

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Si sono concluse con successo le attività di audit che hanno consentito adi ottenere laG4, Global Gambling Guidance Group, perNetwork. “Annunciamo con orgoglio e soddisfazione la conclusione del processo per l?ottenimento dellaG4. L?nel realizzare un progetto, quanto più esaustivo e concreto, è stato premiato, e questo riconoscimento rappresenterà per tutti noi uno stimolo a fare sempre più e meglio, affinché le nostre sale e tutta la nostra offerta disi caratterizzino per responsabilità, legalità e qualità dell?offerta”, sottolinea Alejandro Pascual Gonzalez, Regional Manager Europe e Amministratore Delegato Italia di. “Ringrazio i colleghi che nel corso degli anni hanno ...

