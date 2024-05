Oroscopo Paolo Fox del 9 maggio 2024 | stanchezza per i Gemelli - opportunità per l’Ariete

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per venerdì 10 maggio 2024 ? Con la Luna ancora in Gemelli continuano le sensazioni interessanti. Ciascun segno dello zodiaco sarà attraversato da momenti intensi, da alti e bassi, e da novità imperdibili. ...

"Tanto io non so cadere": al Teatro Municipale torna lo spettacolo dell'Anffas - "Tanto io non so cadere": al Teatro Municipale torna lo spettacolo dell'Anffas - Sabato 11 maggio, alle 21, con ingresso libero a offerta: curato da paolo Faroni con la compagnia Fuori di Testo è dedicato alla memoria di Giovanna Scagliotti ...

Federazione Cori del Trentino: Paolo Bergamo confermato presidente, vice Marco Bettega - Federazione Cori del Trentino: paolo Bergamo confermato presidente, vice Marco Bettega - Trento – Nella prima riunione dopo l’assemblea da cui era stato eletto il 20 aprile scorso, il nuovo direttivo della Federazione cori del Trentino ha riconfermato presidente paolo Bergamo anche per i ...

EVENTO - Nuoto, venerdì 10 maggio la conferenza di presentazione del Grand Prix Città di Napoli - EVENTO - Nuoto, venerdì 10 maggio la conferenza di presentazione del Grand Prix Città di Napoli - Le stelle azzurre del nuoto brillano alla piscina Scandone di Napoli a due mesi e mezzo dalle Olimpiadi di Parigi. Merito degli organizzatori della settima edizione del Grand Prix Città di Napoli-trof ...