Re Carlo III compie 74 anni | la nuova foto ufficiale

... alla Royal Albert Hall di Londra Andrea Bocelli si è esibito insieme ai figli Matteo e Virginia al cospetto di ree la regina consorte Camilla e al resto della royal family all'annuale ...LONDRA - Refesteggia oggi il suo 74esimo compleanno, il primo da monarca dopo la successione alla madre Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre. Per il sovrano non sono previsti impegni pubblici e ...Quasi 74 anni in attesa di salire sul trono: l'8 settembre scorso Carlo ha centrato l'obiettivo di una vita. Come sta andando fino a ora questa esperienza cui era destinato sin dalla nascitaLONDRA - Re Carlo III festeggia oggi il suo 74esimo compleanno, il primo da monarca dopo la successione alla madre Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre.