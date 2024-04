Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU e permessi diritto allo studio | le risposte arriveranno probabilmente da settembre

(Di lunedì 29 aprile 2024)di abilitazione per la scuola secondaria primo e secondo grado: le Università pubblicheranno nelle prossime settimane i bandi di riferimento. Le lezioni potranno essere avviate ma la coincidenza con l'ultima tranche di attività didattiche sarà minima, esami a parte. A parte situazioni individuali di difficoltà nel conciliare gli impegni professionali, riteniamo che la difficoltà più consistente si farà adal mese dia dicembre. L'articolo .

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: il MUR ha pubblicato il Decreto n. 621 del 22 aprile 2024 con i posti e le modalità di selezione per l'attivazione dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2023/24 e il Decreto n. 620 del 22 aprile 2024 in cui si individua nella

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il 22/04/2024 i Decreti 620 e 621 , tanto attesi, per l'avvio dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l'anno accademico 2023/2024. L'articolo Percorsi abilitanti , Agorà della

Le autonomie e le abilità motorie in giovani e adulti nello spettro autistico - “Le autonomie e le abilità motorie in giovani e adulti nello spettro autistico”, la terapista occupazionale Alice Tornelli ne parla a Exposanità ...

percorsi abilitanti docenti, necessario il 70% di presenze. Come si concilia supplenza e frequenza - Stanno per partire i corsi abilitanti per i docenti: dopo la pubblicazione dei decreti MUR i candidati aspettano solo di iniziare il percorso di abilitazione.

percorsi abilitanti e formazione iniziale 2024, ecco le schede della Cisl Scuola - percorsi di formazione iniziale e abilitazione 2024, la Cisl scuola ha predisposto le schede di lettura per spiegare in ogni dettaglio i due D.M, il 620 e i 621 che avviano i corsi abilitanti per

