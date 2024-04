Comune di Napoli - ok ad ‘Osservatorio economia e società’ con la Federico II | costerà 73 000 euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’ultimo Osservatorio costituito da Palazzo San Giacomo è quello sue Società della Città di. Eccolo qui, nuovo di zecca. Un progetto in partnership con l’UniversitàII. Costo per il corrispettivo: 60.000più Iva, per un totale di 73.2000. Ne annuncia l’arrivo una determina a contrarre del Dipartimento Ragioneria del. L’ufficio prenota la spesa, occorrente al varo della struttura. Risorse a valere sul bilancio 2024/26. Volevate farvi mancare proprio l’Osservatorio sue Società? E no. La sua nascita, sostiene l’amministrazione, era proprio opportuna. Si ricorda infatti la “forte sinergia” tra i percorsi di “risanamento finanziario” guidati dal Patto pere dal Piano di ...