Ospedale Felettino - Toti | Il cantiere sarà operativo nelle prossime settimane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Spezia, 29 aprile 2024 – Ildel nuovo. L o assicurano dalla Regione Liguria. Sono stati infatti ultimati i carotaggi che permetteranno il campionamento dei materiali provenienti dalle attività di scavo deldel nuovodella Spezia. Il materiale è già in laboratorio per le analisi: una volta concluse, in base ad esse,sviluppato il Piano di riutilizzo delle terre, che verrà trasmesso agli enti competenti per le opportune valutazioni tecniche. Contemporaneamente, sono stati avviati i lavori di sistemazione degli uffici e della recinzione. È previsto di avviare i tracciamenti ...