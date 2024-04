Ciak - si gira! A Frascati spunta il set di una nuova serie Netflix

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il parco della villa comunale è addobbato a festa, cosa bolle in pentola? – corrieredellacittà.com Lavori in corso al parco comunale di, dove tutto a un tratto sono emersi degli indizi sul fatto che qualcosa stesse bollendo in pentola. Nastro isolante, aree contingentate e abeti piazzati lungo il corso di Villa Torlonia non sono un errore stagionale: sembra invece che il parco disia protagonista in queste ore di un set cinematografico. Ancora poco si sa sui dettagli della produzione, ma sembra che si parli di unaa opera della casa di produzione Gaumont.: di cosa si tratta Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe si tratti del titolo “Mrs Christmas”. Il nome, evocativo, spiegherebbe anche il perché a ...