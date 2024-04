I pooh aggiungono Trento al tour: “Siamo contentissimi” - MILANO - "Siamo contentissimi di annunciare che il nostro tour farà tappa anche nella stupenda Trento! Ci vediamo alla Trentino Music Arena il 9 luglio!".

WINNIE THE pooh Musical Launches tour in Japan - THE NEW MUSICAL ADAPTATION as it embarks on its Japan tour. Join pooh and friends for this heartwarming adventure.

Il Venerdì - I pooh sono un classico intramontabile ... belli della nostra bellissima Italia ci è sembrato un ottimo motivo per proseguire sullo slancio del tour 2023, che doveva vivere appena un paio di serate e ...

