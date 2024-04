Isola Dei Famosi - Francesco Benigno | Nuove Accuse Alla Produzione!

Continua l’avventura nel reality incentrato sulla lotta alla sopravvivenza e le difficoltà ed i nervosismi non stanno certo mancando, in queste prime settimane di adattamento. Altre gravissime accuse a L’ Isola dei Famosi 2024 da parte di Francesco Benigno . Ora le rivelazioni sul pre- Isola e su ... Continua a leggere>>

Isola, Vladimir Luxuria sbotta contro Francesco benigno: «Il video Dipendesse da me farei vedere a tutti come si è comportato» - Vladimir Luxuria non ci sta e sbotta contro Francesco benigno. L'ex naufrago squalificato continua a fare dirette Instagram in cui lancia pesanti accuse al programma, ma sia gli ...

Il televoto vede protagonisti cinque naufraghi, mentre è previsto un nuovo giro di nomination - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, lunedì 29 aprile. Incontri, sorprese e un ultimo confronto tra il gruppo di naufraghi e Pietro Fanelli.

Isola dei famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera - Questa sera, lunedì 29 aprile, andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del reality. Ecco che cosa accadrà ...

