Genoa-Cagliari - un po’ di Inter nelle formazioni ufficiali | ecco Oristanio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024)è la sfida in programma questa sera per la trentaquattresima giornata della Serie A.essata anche l’, dal momento cheappare anche Gaetanocome titolare in attacco. SCELTA IN ATTACCO – Claudio Ranieri punta su Gaetanodell’perdi questa sera. Un’ottima iniezione di fiducia per il giovane nerazzurro, che farà coppia d’attacco con Shomurodov per affrontare una sfida difficile come quella di Marassi. Una partita, quella di questa sera, che assume grande importanza per la squadra sarda: a quota 32 punti in classifica, una possibile vittoria vorrebbe dire salire a 35, ovvero sei punti ...