LIVE Sinner-Kotov 2-1 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | break e contro-break in avvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Jannike Pavel, valido per il 3° turno dell’ATP di: in palio dunque l’accesso agli ottavi di finale.