Fregata italiana abbatte un drone | guerra nel Mar Rosso - l' attacco della Marina

(Di lunedì 29 aprile 2024) La tensione nel Marè sempre più alta e lamilitarecontinua a giocare un ruolo fondamentale affinché l'escalation di violenza portata dagli Houthi non degeneri. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 29 ottobre, laVirginio FasanMilitare ha abbattuto unnemico in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb. A renderlo noto è il ministeroDifesa italiano. La nave fa parte del contingente italiano impegnato nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Aspides nel Mar. Ilabbattuto presentava caratteristiche analoghe a quelle dei dispositivi usati in precedenza durante gli attacchi degli Houthi. Al momento dell'si trovava a circa 5 ...