ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’ottantesimo anniversario della strage delle Fosse Ardeatine , stamane, la Ministra di Stato per la Cultura e i Media del Governo federale della Germania, Claudia Roth , e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano sono stati al Mausoleo delle Fosse Ardeatine ... Continua a leggere>>

sangiuliano, Piantedosi e Valditara i ministri più social: l'analisi di Arcadia - (Adnkronos) - Il podio del coinvolgimento social dei ministri vede in testa Gennaro sangiuliano seguito da Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, sono i ministri che hanno pubblicato più post negli u ...

Continua a leggere>>

sangiuliano, la fotografia è una vera forma d'arte - Una foto dice a volte più di mille parole, dagli scatti di Robert Capa durante la II guerra mondiale alla attualissima Pietà di Gaza di Mohadded Salem.

Continua a leggere>>

Al Mic il piano strategico per la fotografia tra promozione e sostegno del settore - Sono stati presentati, oggi a Roma, al ministero della Cultura, il Piano strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026 e l’avviso pubblico Strategia Foto ...

Continua a leggere>>